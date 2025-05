Brigitte Nielsen | La famiglia per me è quella che ho costruito oggi Agli amici dico | Non vergognatevi di chiedere aiuto L' Italia è nel mio cuore E potrei anche tornare…

L'attrice danese approda a Milano per supportare i figli Douglas e Raoul nella loro nuova avventura imprenditoriale. Sognando il ruolo della vita al cinema, quello che ancora non è arrivato. Magari in una commedia romantica. Di figli e divorzi - dice lei - in fondo se ne intende 🔗Vanityfair.it © Vanityfair.it - Brigitte Nielsen: «La famiglia, per me, è quella che ho costruito oggi. Agli amici dico: “Non vergognatevi di chiedere aiuto”. L'Italia è nel mio cuore. E potrei anche tornare…»

Approfondimenti da altre fonti

L'attrice danese approda a Milano per supportare i figli Douglas e Raoul nella loro nuova avventura imprenditoriale. Sognando il ruolo della vita al cinema, quello che ancora non è arrivato. Magari in una commedia romantica. Di figli e divorzi - dice lei - in fondo se ne intende 🔗vanityfair.it

Brigitte Nielsen si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato del suo lavoro di attrice e modella, ma soprattutto del rapporto con la sua famiglia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Killian Nielsen, ospite a La Volta Buona con la fidanzata Laura, ha accusato sua madre Brigitte di avere interrotto ogni rapporto tra loro: "Per colpa di una storia su Instagram".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Brigitte Nielsen: «La famiglia, per me, è quella che ho costruito oggi. Agli amici dico: “Non vergognatevi di chiedere aiuto”. L'Italia è nel mio cuore. E potrei anche tornare…; Brigitte Nielsen si racconta a Vanity Fair, dalla famiglia al rapporto difficile con il figlio: «So di essere; Brigitte Nielsen: «La famiglia è tutto. So di essere una buona madre. Il rapporto con mio figlio Killian? Pref; Brigitte Nielsen: La mia famiglia è quella costruita negli ultimi vent'anni. Oggi sono una madre più brava. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Brigitte Nielsen si racconta a Vanity Fair, dalla famiglia al rapporto difficile con il figlio: «So di essere una buona madre» - Brigitte Nielsen è tornata in Italia perché i figli Douglas e Raoul Jr. - avuti dal quarto marito Raoul Meyer - l'hanno voluta come volto degli scatti fotografici per la ... 🔗msn.com

Brigitte Nielsen: «La famiglia è tutto. So di essere una buona madre. Il rapporto con mio figlio Killian? Preferisco non parlarne» - Brigitte Nielsen è tornata in Italia perché i figli Douglas e Raoul Jr. - avuti dal quarto marito Raoul Meyer - l'hanno voluta come volto degli scatti fotografici per ... 🔗msn.com

Brigitte Nielsen: “La mia famiglia è quella costruita negli ultimi vent’anni. Oggi sono una madre più brava” - Brigitte Nielsen si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato del suo lavoro di attrice e modella, ma soprattutto del rapporto con la ... 🔗fanpage.it