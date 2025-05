Bomba d' acqua su Ancona allagamenti sulla Direttissima del Conero Trombe d' aria sul sud delle Marche | ecco quella di Grottammare vista dalla spiaggia

Ancona - Bomba d' acqua su Ancona , allagamenti sulla Direttissima del Conero dove si è creato in breve tempo un lago marrone sulla sede stradale. Temporali (ma non così estremi). 🔗 Corriereadriatico.it

ANCONA – Nel mese di febbraio 2025 ad Ancona l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato un aumento dello 0,3%, mentre il tasso tendenziale annuo è salito dal +1,3% al +1,4%. Lo fa sapere il Comune di Ancona attraverso l’Ansa Marche. Tra le voci in sensibile crescita... 🔗 anconatoday.it

Prato, 19 febbraio 2025 – I l sottopassaggio di via Aldo Moro versa in condizioni di abbandono, fra acqua alta a causa delle piogge, rifiuti e persino una sorta di capanna eretta da ignoti davanti a quello che era uno degli accessi. E’ quanto segnalato da un residente della zona, Giovanni Ricci, che chiedere un intervento volto a recuperare quello spazio che già nel 2006 rivelava, a suo avviso, le prime criticità in termini di allagamento. 🔗lanazione.it