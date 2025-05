Bolzano no della Svp all’accordo con la destra nel ballottaggio

Svp ha deciso di non sostenere alcun candidato al ballottaggio di Bolzano previsto per il 18 maggio. La linea adottata è quella della neutralità, rinunciando così a un’intesa con il centrodestra e con Claudio Corrarati, che era parso fino a pochi giorni fa il favorito per un eventuale appoggio. «Se ci sarà una pregiudiziale su di noi dovremo rivedere gli equilibri in Provincia e a Roma» aveva avvertito Marco Galateo, presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige, prima della conferma del blockfrei del partito. La frattura rischia di così di avere ripercussioni sia a livello provinciale, dove è in vigore un’alleanza tra destra e Svp, sia sul piano nazionale, dove è in discussione la riforma dell’autonomia altoatesina.FdI: «Per la prima volta Svp non appoggerà il centrosinistra con cui ha sempre governato»Eppure in una nota, Fratelli d’Italia, La Civica per Bolzano, Lega e Forza Italia, hanno parlato di decisione da «considerarsi come un grande atto di sfiducia verso il centrosinistra, con cui hanno sempre governato, è una grande apertura al centrodestra. 🔗Lettera43.it © Lettera43.it - Bolzano, no della Svp all’accordo con la destra nel ballottaggio

Cosa riportano altre fonti

Giuntoli, prima mossa per il prossimo anno: RESCISSIONE CONSENSUALE del contratto | Accordo sulle cifre">Giuntoli prepara la prima mossa per il prossimo anno: rescissione consensuale con accordo economico.La stagione volge al termine e la Juventus è già proiettata verso il futuro. Dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, la dirigenza bianconera ha iniziato a pianificare con grande attenzione le strategie necessarie per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. 🔗napolipiu.com

di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardoAvanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗juventusnews24.com

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗brindisireport.it

Merano, la candidata sindaca Katharina Zeller balla sul Danubio a ritmo dello swing

Video Merano, la candidata sindaca Katharina Zeller balla sul Danubio a ritmo dello swing ► Video Merano, la candidata sindaca Katharina Zeller balla sul Danubio a ritmo dello swing

Ne parlano su altre fonti

Bolzano, no della Svp all’accordo con la destra nel ballottaggio; Svp ha deciso: niente accordo con la destra nel ballottaggio a Bolzano. Tensioni con FdI; **Bolzano: Unterberger, ‘spero Svp no con destra, orgogliosa per mia figlia a Merano’**; Bolzano, il centrosinistra vuole Palermo come candidato sindaco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Svp ha deciso: niente accordo con la destra nel ballottaggio a Bolzano. Tensioni con FdI - Da Volkspartei nessuna indicazione di voto per il candidato Corrarati. Una mossa che non scontenta il Pd, del cui consenso ha bisogno per la sfida di Merano ... 🔗repubblica.it

Bolzano, trema l’accordo Svp-destra sul ballottaggio. FdI: o stanno con noi o cambiano gli equilibri - Il partito della Stella Alpina, in buoni rapporti col governo Meloni, verso le “mani libere” per il ballottaggio nel capoluogo altoatesino il 18 maggio. Il ... 🔗repubblica.it

Svp verso il 'blockfrei' a Bolzano, tensione con Fdi - La Svp di Bolzano stasera si riunisce per decidere la sua linea in vista del ballottaggio del 18 maggio tra il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati e quello di centrosinistra Juri Andr ... 🔗msn.com