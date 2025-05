Vincenzo Italia no , tecnico del Bologna , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di stasera contro il Milan: `La chiave della partita sono stati. 🔗 Calciomercato.com

Basket, derby italiano in Eurolega tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. I meneghini sperano ancora di accedere ai play-in L’Eurolega di basket sta per completare la regular season 2024-2025, con la trentatreesima e penultima giornata che vede disputarsi il derby italiano – palla a due domani sera alle ore 20:30 alla Segafredo Arena – tra la Virtus Bologna e l’Olimpia ...

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andataFinisce qui Empoli Bologna.

Bologna-Napoli, cambio in extremis per Italiano: dentro Aebischer, fuori Ferguson

Non è stato solo quello di Alex Meret il cambio dell`ultimo minuto nelle formazioni di Bologna-Napoli: dopo il portiere friulano, il cui posto...