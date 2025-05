Bologna Game Farm sono pronti i prototipi degli otto videogiochi realizzati dai team vincitori della 4 edizione

sonopronti i prototipi di videogiochirealizzati dagli 8 teamvincitoridella quarta edizione di BolognaGameFarm, per la prima volta estesa all’intero territorio nazionale grazie al coinvolgimento del Ministero per le Imprese e il Made in Italy e di CTE COBO.BolognaGameFarm, acceleratore pubblico dell’Emilia-Romagna per il settore videoludico, ideato e coordinato dal Comune di Bologna, nel 2025 ha sostenuto otto progetti per la realizzazione di videogiochi, sviluppati da altrettanti team provenienti da diverse regioni d’Italia.Oltre ad un contributo fino a 25.000 euro ciascuno, i teamvincitori hanno beneficiato di un percorso di accelerazione, che dopo la prima fase durata cinque mesi (da gennaio a maggio) ha portato allo sviluppo di 8 Vertical Slice di videogioco pronte per essere presentate a fiere di settore dove individuare potenziali publisher interessati alla loro commercializzazione. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Bologna Game Farm, sono pronti i prototipi degli otto videogiochi realizzati dai team vincitori della 4° edizione

Ne parlano su altre fonti

Al via l’edizione 2025 del bando nazionale per lo sviluppo di videogiochi di Bologna Game Farm, l’acceleratore pubblico per il settore videoludico ideato e coordinato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato quest’anno nell’ambito del progetto nazionale Casa delle Tecnologie emergenti (CTE) del MIMIT, grazie alle risorse messe a disposizione dei beneficiari dalla Città Metropolitana di Bologna. 🔗game-experience.it

Mancano ancora alcune settimane ad aprile 2025, ma la lineup di Xbox Game Pass per il prossimo mese si sta già delineando con 6 giochi confermati ufficialmente. Tra questi spicca South of Midnight, nuovo action-adventure di Compulsion Games, e Clair Obscur: Expedition 33, un RPG dallo stile ispirato alla Belle Époque francese. L’elenco include anche altri titoli indie che promettono di arricchire l’offerta del servizio. 🔗game-experience.it

Alle porte un weekend di novità e inaugurazioni a Bologna. Taglio del nastro in programma, infatti, sia per la nuova pista di atletica indoor (la prima in città) che per la nuova piazza-giardino fra piazza Lucio Dalla e via Fioravanti. Il nuovo spiazzo sarà svelato domani - sabato 12 aprile alle ... 🔗bolognatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Bologna Game Farm, si gioca!; Bologna Game Farm, pronti i prototipi dei giochi vincitori; Bologna Game Farm, al via il programma di accelerazione della quarta edizione; Bologna Game Farm. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bologna Game Farm, pronti i prototipi dei giochi vincitori - Gli otto prototipi di videogiochi realizzati dai team vincitori della quarta edizione di Bologna Game Farm sono pronti per essere presentati a fiere di settore. 🔗gioconews.it

Bologna Game Farm: parte il bando nazionale dell’edizione 2025 per lo sviluppo di videogiochi - Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo di prototipi ... Gli obiettivi di Bologna Game sono la crescita di nuove professionalità e lo sviluppo di prodotti videoludici in Emilia-Romagna ... 🔗msn.com

Bologna Game Farm: parte il bando nazionale dell’edizione 2025 per lo sviluppo di videogiochi - Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi ... Gli obiettivi di Bologna Game sono la crescita di nuove professionalità e lo sviluppo di prodotti videoludici in ... 🔗game-experience.it