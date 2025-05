Da Milano al mondo intero, BoggiMilano racconta la storia di uomini che cambiano e si evolvono, uomini che non si accontentano di vestire bene ma vogliono farlo con stile, dando libero sfogo alle proprie preferenze personalizzando il proprio look, nato a Monza nel 1939 da un idea di Paolo Boggi il marchio ha visto nel tempo i cambiamenti del mondo e con esso anche il mutare dell’idea di eleganza maschile, ogni giacca, camicia o dettaglio è stato pensato per accompagnare l’uomo contemporaneo nei suoi momenti cruciali, che sia una riunione di lavoro, una cerimonia, un viaggio, oppure un incontro speciale, per il brand il vestirsi non è vissuto solo come una mera formalità, ma come una concreta missione dedicata alla ricercatezza. BoggiMilano ha avuto da sempre una visione chiara dello stile maschile e della sua estetica, basandosi su una forte impronta sartoriale e un approccio contemporaneo all’eleganza, il marchio milanese ha attraversato i decenni innovandosi, senza tradire mai il proprio DNA tipico del saper fare italiano. 🔗Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Boggi Milano, la sostenibilità e lo stile del cambiamento