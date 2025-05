Blair Davenport Aperta a parlare con la AEW vorrei un match con Toni Storm

L’ex stella di SmackDown parla del suo rapporto con ToniStorm e della possibilità di un ritorno nella compagnia di Tony KhanBlairDavenport, ex stella della WWE licenziata all’inizio di quest’anno, ha recentemente parlato del suo futuro nel wrestling e della possibilità di un eventuale approdo in AEW. Durante un’intervista con Cultaholic, l’atleta ha condiviso le sue riflessioni sul periodo post-WWE e sui suoi progetti futuri.Il rapporto con ToniStorm e la possibilità di un ritorno in AEWBea Priestley ha rivelato di avere un rapporto molto stretto con ToniStorm, attuale campionessa della AEW, descrivendola come una sorella. Le due wrestler vivono entrambe a Orlando e si vedono frequentemente. Riguardo a un possibile ritorno nella compagnia di Tony Khan, Blair ha dichiarato di essere Aperta al dialogo, ma di voler prima prendersi del tempo per sé stessa. 🔗Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Blair Davenport “Aperta a parlare con la AEW, vorrei un match con Toni Storm”

Tra i nomi che hanno detto addio alla WWE nei mesi scorsi, quello di Blair Davenport è uno di quelli che ha lasciato più perplessi i fan. Inserita nel roster di SmackDown nell’ultimo draft, è stata utilizzata in maniera estremamente saltuaria, con apparizioni sporadiche e storyline che non hanno mai avuto un vero seguito, come quella che l’ha vista allearsi brevemente con Isla Dawn e Alba Fyre. 🔗zonawrestling.net

