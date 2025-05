BlackRock richiama top manager in sede per rafforzare cultura aziendale e leadership

La decisione di BlackRock di richiamare i propri top manager nei locali aziendali per lavorare in presenza per l'intera settimana rappresenta una scelta significativa volta a rafforzare la cultura della presenza fisica. La notizia, riportata da AdnkronosLabitalia, sottolinea come questa mossa si inserisca in un più ampio percorso già intrapreso in molte realtà aziendali, in .

