Biennale Architettura 2025

Sarà aperta al pubblico da sabato 10 maggio a domenica 23 novembre 2025 – ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera – la 19. Mostra Internazionale di Architettura dal titolo Intelligens. Natural. Artificial. Collective., a cura di Carlo Ratti, organizzata dalla Biennale di Venezia. La. 🔗Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Biennale Architettura 2025

(Adnkronos) – Promuovere la lotta all’emergenza idrica in Italia e nel mondo, dimostrando come le sfide ambientali come la scarsità di acqua possano essere trasformate in opportunità per la vita quotidiana. Con questo obiettivo Webuild, leader mondiale nella realizzazione di infrastrutture nel settore acqua, supporta la 19esima Biennale Architettura 2025 di Venezia. “Le opere legate […]L'articolo Webuild supporta biennale architettura Venezia 2025 per promuovere lotta scarsità d’acqua proviene da Webmagazine24. 🔗.com

La confluenza fra il cinquantesimo compleanno di TrattoPEN e l’apertura della Biennale Architettura 2025 segna una tappa singolare nel dialogo fra educazione e progetto. Il 28 aprile 2025 F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha annunciato che la celebre penna sarà lo strumento ufficiale delle attività formative collegate all’esposizione veneziana diretta da Carlo Ratti. […] L'articolo TrattoPEN e Biennale Architettura 2025: la penna simbolo della creatività italiana guida il programma Educational “Intelligens” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Dal 10 maggio al 23 novembre 2025 Venezia ospiterà la 19ª edizione della Biennale di Architettura. Curata da Carlo Ratti, architetto e direttore del MIT Senseable City Lab, la mostra porta un titolo che è già programma: “Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva”.IndiceIl tema della Biennale Architettura Venezia 2025: una nuova intelligenza architettonicaTra tecnologia, sostenibilità e comunitàIl Venice Living Lab e il futuro delle cittàLa Biennale Architettura Venezia 2025 come strumento politicoIl tema della Biennale Architettura Venezia 2025: una nuova intelligenza ... 🔗.com

