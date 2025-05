Bestemmie su YouTube Kids Così i bambini hanno libero accesso a Trallalero Trallalà e gli altri brainrot meme

In breve da Zazoom:

Negli ultimi mesi, gli eccentrici personaggi creati dall'intelligenza artificiale hanno conquistato i social, ma ora fanno il salto su YouTube Kids, eludendo i filtri di sicurezza. È preoccupante che, in un'era in cui l'IA è così diffusa, un sistema di controllo non riesca a identificare contenuti inappropriati, inclusi linguaggi offensivi. Questa situazione solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'affidabilità delle piattaforme pensate per i più giovani.

Gli assurdi personaggi generati con l’intelligenza artificiale che da mesi spopolano sui social finiscono anche su YouTubeKids saltando i filtri automatici. Possibile che ai tempi dell’IA un sistema di controllo non riesca a rilevare una serie di Bestemmie?. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Bestemmie su YouTube Kids. Così i bambini hanno libero accesso a Trallalero Trallalà e gli altri brainrot meme

Su altri siti se ne discute

Bestemmie su YouTube Kids. Così i bambini hanno libero accesso a Trallalero Trallalà e gli altri brainrot meme - Gli assurdi personaggi generati con l’intelligenza artificiale che da mesi spopolano sui social finiscono anche su YouTube Kids saltando i filtri automatici. Possibile che ai tempi dell’IA un sistema di controllo non riesca a rilevare una serie di bestemmie?... Leggi tutto 🔗Leggi su dday.it

Da "The Voice Kids" al nuovo singolo: "Così canto l’amore più autentico" - Nuovo singolo per la cantante anconetana Melissa Agliottone, che a soli 14 anni è già una delle voci più promettenti della scena musicale italiana. Dopo aver conquistato pubblico e critica vincendo la prima edizione di "The Voice Kids" su Rai 1, Melissa ha avuto l’onore di esibirsi davanti a Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma, di aprire concerti per icone come Loredana Bertè, Rettore e Rosa Chemical e di essere scelta come rappresentante italiana al "Junior Eurovision Song Contest". 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Vent’anni fa il primo filmato su YouTube: così “Me at the zoo” ha dato il via a una rivoluzione (video) - Sono passati ormai 20 anni dal video che ha cambiato la comunicazione globale: Me at the zoo, il primo filmato mai postato su YouTube. Dura 19 secondi, è stato girato allo Zoo di San Diego e caricato online il 24 aprile 2005 dall’allora giovanissimo Jawed Karim. Da allora la clip ha accumulato oltre 355 milioni di visualizzazioni e oltre 10 milioni di commenti.I 20 anni di “Me at the zoo”, il primo video su YouTubeYouTube era stata fondata appena due mesi prima, il 14 febbraio 2005, da Chad Hurley, Steve Chen e lo stesso Jawed Karim, tutti ex dipendenti di PayPal. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bestemmie su YouTube Kids. Così i bambini hanno libero accesso a Trallalero Trallalà e gli altri brainrot meme; Tralalero Tralala e Bombardiro Crocodilo, da dove arriva il successo dei brain rot italiani; La tragedia di un bambino ridicolo: violenza e bestemmie in un video shock dalla Bassa; Schiaffi, minacce e bestemmie: così la maestra accudiva i bambini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media