Berlino | sui dazi Usa si tratta come Ue

14.40 Il neoeletto cancelliere tedesco Merz, parlando dei dazi Usa e della risposta, puntualizza la posizione di Berlino : "Mi sono congratulato con Trump per l' accordo raggiunto col Regno Unito, ma gli ho anche detto che non è possibile" fare accordi separati "coi singoli Paesi Ue perché abbiamo potere di negoziare sul commercio solo insieme". "La mia impressione è che lo abbia accettato.Mi sono coordinato strettamente con la presidente della Commissione", ha infine sottolineato Merz,a Bruxelles per la Giornata dell'Europa. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che « trattare con gli Stati Uniti in materia commerciale è competenza esclusiva della Commissione europea» e non dei singoli Stati. Una risposta alla Lega che vorrebbe una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui dazi. «Io non faccio polemica, dico solo non tocca a noi trattare», ha detto a margine del consiglio nazionale di Forza Italia. «Un conto è la trattativa sul piano di export, ma quella sui dazi la fa solo la Commissione Ue. 🔗lettera43.it