Bergamo capitale del caro rette in Rsa le persone in lista d’attesa crescono del 40%

Costi alle stelle, carenza di posti letto a contratto, liste d’attesa lunghissime, disparità fra territori, bisogni emergenti che attendono risposte: oggi, in Lombardia, e in misura altissima a Bergamo,riuscire ad accedere ad una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) è un problema, anche perché la domanda è esplosa. E a pagarne le conseguenze sono le famiglie.La Fnp Lombardia, il sindacato dei pensionati della Cisl, redige annualmente un report ricco di dati, che traccia un quadro puntuale della situazione, evidenziando le luci e le ombre di un sistema che avrebbe bisogno di interventi correttivi per fare fronte al costante aumento dell’età media e delle persone non autosufficienti.In provincia di Bergamo sono state censite 68 RSA, tutte private, 46 registrate come Onlus. In totale, sono 6566 i posti letto autorizzati (il 2,63% rispetto al numero degli over 65 bergamaschi), con un costo che oscilla tra la retta minima di quasi 70 euro a una massima di 77. 🔗Bergamonews.it

