Bambini in visita a una moschea USR | nessuna violazione o irregolarità

La visita di una classe della scuola dell’infanzia del Trevigiano alla moschea locale ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, l’iniziativa è stata considerata da parte della scuola un momento di educazione interculturale, coerente con il progetto educativo e condivisa con le famiglie. Dall’altro, alcuni utenti sui social hanno sollevato critiche, parlando di possibile “indottrinamento” religioso.L'articolo Bambini in visita a una moschea, USR: nessunaviolazione o irregolarità . 🔗Orizzontescuola.it

“Mettere al centro i nostri bambini e il loro bisogno di essere accompagnati nella crescita ci ha fatto scegliere di andare in visita al Centro culturale islamico, accolti e accompagnati dall’imam Avnija che ben conosciamo. I genitori erano stati informati e avevano dato il consenso”. A parlare è don Andrea Sech, il parroco e legale rappresentante della scuola dell’infanzia “Santa Maria delle Vittorie” di Ponte della Priula, al centro delle polemiche in questi giorni per la pubblicazione (ancora presente) su Facebook delle immagini dei bambini inginocchiati in moschea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sta facendo discutere la gita alternativa proposta da una scuola dell’infanzia di Ponte della Priula, nel Trevigiano: il 30 aprile, infatti, tre classi della scuola materna paritaria della Fism, la Federazione italiana scuole materne, sono andate in visita alla moschea di Susegna.“Siamo stati accolti dall’Imam – si legge nel post pubblicato sul profilo social della scuola insieme ad alcune foto dei piccoli dentro la moschea – è stata un’esperienza davvero emozionante. 🔗ilfattoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2025 La Regina Camilla ha visitato l'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, incontrando studenti, docenti, dirigenti scolastici. Presente il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. All'ingresso, numerosi bambini hanno salutato la Regina sventolando bandiere del Regno Unito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

