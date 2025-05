Auto contro Tir lungo la Regina incidente mortale | addio a Umberto Marsili il ciclista delle grandi imprese

POTENZA PICENA Ancora sangue sulla strada Regina. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, è avvenuto un tragico incidente che è costato la vita al 71enne UmbertoMarsili, residente a Grotte. 🔗Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Auto contro Tir lungo la Regina, incidente mortale: addio a Umberto Marsili, il ciclista delle grandi imprese

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

