Arte contemporanea per cantiere ex chiesa Barnabiti a Firenze

Firenze, 9 maggio 2025 - Il progetto 'Cantieri', con le sue incursioni artistiche sui ponteggi che delimitano le aree di restauro delle opere pubbliche cittadine, torna con un'installazione all'ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti in Oltrarno a Firenze dove sono già stati recuperati e restaurati gli affreschi e dove il Comune vuole realizzare uno spazio polivalente con vetrina di eccellenze artigianali fiorentine. Grazie all'accordo tra Palazzo Vecchio e Accademia di Belle arti di Firenze, sul cantiere è stata realizzata una installazione site-specific 'I'm afraid I've crossed space and time', con quattro stampe a colori allestite sulla recinzione. A curarla lartista e docente Raffaella Nappo. "Il cantiere trova, grazie a questo progetto, una propria dimensione artistica inserendo temporaneamente un bene in restauro in un contesto culturale stimolante - afferma l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Arte contemporanea per cantiere ex chiesa Barnabiti a Firenze

Apre "Cantiere Abusivo", una nuova casa per l'arte contemporanea a Marcianise. "L'arte ha bisogno di spazio, libertà e voglia di osare. 'Cantiere Abusivo' nasce con questo spirito: un luogo fuori dagli schemi per chi ama sperimentare e spingersi oltre i confini dell'arte tradizionale"

Un weekend di performance, mostre fotografiche, arte, letture, condivisione nei luoghi della cultura della città: la programmazione culturale pensata e organizzata da ragazze e ragazzi riminesi dai 18 ai 23 anni e inserita nel progetto di Cantiere Città Junior Edition, è stata un successo

Nel cuore del Borgo di Montefusco nella splendida cornice di Palazzo Giordano, di intrecciano gli stili di tre Artisti che nell'ambito del panorama artistico stanno ottenendo una particolare visibilità, grazie ad un riscontro di critica e di pubblico, sempre più accreditato. Un percorso artistico

