Arriva il Giro le vetrine si tingono di rosa | aderiscono 43 attività commerciali

LECCE – Sono 43 le attivitàcommerciali che hanno aderito a “vetrine in rosa”, l’iniziativa di Confcommercio dal 6 al 13 maggio, giorno in cui è in programma la quarta tappa del Giro d’Italia che prevede l’arrivo nel capoluogo salentino, in viale Calasso, dopo un percorso cittadino di 12. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Arriva il Giro, le vetrine si tingono di rosa: aderiscono 43 attività commerciali

Arriva il Giro d'Italia a Lecce: vetrine in rosa, mostre ed eventi. E negli hotel sconto sulle camere. Il programma

In vista dell?atteso passaggio del Giro d?Italia a Lecce, il prossimo 13 maggio, la città si prepara ad accogliere una serie di eventi che coinvolgeranno istituzioni, associazioni,.

