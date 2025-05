AppStore e commissioni Apple chiede di bloccare subito l’ordinanza | rischia di perdere miliardi di dollari

Dopo la storica ordinanza che ha messo in discussione il sistema di commissioni dell'App Store, suscitando l'entusiasmo di aziende come Epic e Spotify, Apple ha deciso di agire tempestivamente. Presentando una mozione d'urgenza, la compagnia californiana chiede il blocco immediato della decisione, avvertendo che le conseguenze economiche potrebbero risultare drammatiche. La battaglia legale tra Apple e i suoi concorrenti entra così in una nuova, cruciale fase.

Dopo l'ordinanza del giudice che ha scardinato il sistema di commissioni dell'AppStore, con applausi di Epic e Spotify, Apple presenta la mozione d'urgenza: l'ordinanza deve essere bloccata subito, le perdite possono essere ingenti.

AppStore e commissioni, Apple chiede di bloccare subito l'ordinanza: rischia di perdere miliardi di dollari - Dopo l'ordinanza del giudice che ha scardinato il sistema di commissioni dell'AppStore, con applausi di Epic e Spotify, Apple presenta la mozione d'urgenza: l'ordinanza deve essere bloccata subito, le perdite possono essere ingenti.

Sentenza App Store: Apple chiede la sospensione - Apple ha chiesto di sospendere l'applicazione dell'ingiunzione che consente di aggiungere link per metodi di pagamento esterni senza commissione.

AppStore e commissioni, Apple chiede di bloccare subito l'ordinanza: rischia di perdere miliardi di dollari - tutti i dettagli Questa volta Apple sembra essersi realmente arresa a Spotify, intenzionata a suggerire ai propri utenti di effettuare transizioni senza passare dall'App Store e dunque senza ...

