ApP Avs e Rifondazione | La gerarchia si trasforma in abuso ora svolta etica

Alternativa per Piacenza, Alleanza Verdi e Sinistra e Rifondazione Comunista esprimono «sdegno, rabbia e dolore di fronte a quanto emerso dalla cronaca cittadina: l’arresto di un primario dell’ospedale di Piacenza per 32 episodi accertati di violenza sessuale, commessi – secondo le accuse –. 🔗 Ilpiacenza.it

(LaPresse) – Un’app per cellulare e tablet che riconosce i prodotti statunitensi. Alleanza Verdi e Sinistra prova a giocare d’anticipo sull’annuncio dei nuovi dazi da parte del presidente Usa Donald Trump su a alcuni prodotti europei e non solo. Un modo per invitare i cittadini a boicottare i prodotti d’oltreoceano in risposta alle sanzioni. AVS ha presentato l’iniziativa in Piazza Montecitorio per bocca dei leader Angelo Bonelli (Eruopa Verde) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana). 🔗lapresse.it