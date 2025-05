Ancona bufera per il nuovo piano regolatore Silvetti | Giù le mani dalla città Garofalo | Ostacoli? Non da noi

Ancona «La nostra non è una proposta a scatola chiusa». Fa il pompiere Vincenzo Garofalo. Il presidente dell?Autorità portuale cerca di spegnere le polemiche legate. 🔗Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, bufera per il nuovo piano regolatore. Silvetti: «Giù le mani dalla città». Garofalo: «Ostacoli? Non da noi»

Al lavoro per il nuovo piano regolatore. L’amministrazione comunale ieri mattina ha presentato tutta l’attività di redazione, formazione e approvazione del futuro strumento di pianificazione urbanistica per la città. Oggi si chiama Pug, cioè Piano urbanistico generale, ed è l’erede del Prg, il Piano regolatore generale: quello attuale risale al 1993. Tra i principali obiettivi del nuovo piano ci sono il contenimento del consumo di suolo, promuovendo il riuso degli spazi già urbanizzati, la rigenerazione urbana e territoriale con particolare attenzione alle zone degradate e alla ... 🔗ilrestodelcarlino.it

PORTO DI ANCONA: AL VIA IL CONFRONTO SUL NUOVO PIANO REGOLATORE PORTUALE - Ancona – Il percorso di preparazione del Piano regolatore portuale di Ancona sta muovendo i primi passi sulla base ... 🔗ilnautilus.it

