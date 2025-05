Allenatore Milan tre nomi in lizza Mentre Conceicao …

Nuovo allenatore Milan, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani tengono in caldo tre nomi per la panchina della prossima stagione Come riferito dal Corriere della Sera, in casa Milan sono tre i nomi tenuti in considerazione per la panchina della prossima stagione in caso di divorzio da Sergio Conceicao. Senza Paratici sembrano tramontare le piste che […] 🔗calcionews24.com

sNovità interessanti in casa rossonera per quanto riguarda le nuove figure che faranno parte del Milan del futuroIl Milan sta provando a fare una rincorsa insperata verso la Champions League. Ad oggi ci sono sei punti a distanziare i rossoneri dal quarto posto occupato dal Bologna, squadra contro cui i lombardi hanno perso lo scontro diretto qualche settimana fa al Dall’Ara per 2-1.Comunque vada, a fine stagione ci sarà una sorta di rivoluzione a Casa Milan dato che la decisione finale su chi sarà il prossimo direttore sportivo è ancora da prendere e spetterà a Giorgio Furlani, dopo che il ... 🔗rompipallone.it

Nuovo allenatore Milan, riparte la corsa al mister. Nuovi nomi ed evoluzioni.In questo periodo, noi tifosi del Milan ci poniamo due domande cruciali per il futuro del club: chi sarà il nuovo direttore sportivo? E chi guiderà la squadra nella prossima stagione? Queste due questioni sono strettamente legate, poichéL'articolo Nuovo allenatore Milan, Conceiçao e tutti i nuovi nomi caldi proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Quando Conceiçao ballava fumando un sigaro con i giocatori del Porto

Video Quando Conceiçao ballava fumando un sigaro con i giocatori del Porto ► Video Quando Conceiçao ballava fumando un sigaro con i giocatori del Porto

