Allenatore Milan Allegri non è nella lista della Roma | le ultime

Non solo il Milan. In Serie A anche la Roma sta cercando il prossimo Allenatore. Secondo quanto riportato da Di Marzio non sarà Allegri 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Allegri non è nella lista della Roma: le ultime

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Capozucca ha parlato del Milan e dei possibili cambiamenti in vista della prossima stagione 🔗pianetamilan.it

Allenatore Milan, Allegri potrebbe tornare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione? Ne parla l'esperto Fabrizio Romano 🔗pianetamilan.it

(Adnkronos) – Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Roberto De Zerbi, Massimiliano Allegri, ma anche il sogno Pep Guardiola. A otto giornate dal termine del campionato, la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione. In attesa di scoprire se la squadra di Conceicao riuscirà ad accedere alle coppe europee, con la Champions League che appare ormai un miraggio visto l’attuale nono posto in Serie A e il -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, a Milanello sono iniziate le riflessioni sul futuro. 🔗.com

Allenatore Roma, Sky: “Allegri non è nella lista dei Friedkin” - Massimiliano Allegri, secondo quanto riporta Sky, non sarà il prossimo allenatore della Roma. Negli ultimi giorni le voci dell’avvicinamento del tecnico livornese alla panchina giallorossa si erano fa ... 🔗msn.com

Allegri è a Roma. Sarà lui il nuovo allenatore del post Ranieri? - Il tecnico toscano è sbarcato nella Capitale ufficialmente per seguire gli Internazionali BNL d'Italia. Nei prossimi giorni sono attesi i Friedkin in città ... 🔗romatoday.it

Niente rivoluzione, arriva la conferma: “Al Milan solo il grande allenatore” - Le dichiarazioni del giornalista sul nuovo allenatore del Milan e sul momento della squadra rossonero dopo la vittoria dell’Inter Per fare il punto della situazione in casa Milan, a Zona Rossonera, pr ... 🔗milanlive.it