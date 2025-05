allegri non sarà il prossimo allenatore della roma di marzio

Nella prossima stagione la Roma cambierà allenatore e sta cercando il successore di Claudio Ranieri, che a quanto pare non sarà Massimiliano Allegri.Allegri non sarà il prossimoallenatoredellaRomaInfatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:In attesa che il club sciolga le riserve, per ora si può procedere per esclusione per capire chi sarà a spuntarla. Come per Stefano Pioli, anche il nome di Massimiliano Allegri non è sulla lista dei candidati per la panchina giallorossa. Con l’ex Juventus non ci sono contatti, né ce ne sono mai stati. Da tenere in lista, al momento, ci sono invece le figure di Farioli, Vieira e Gasperini.De Laurentiis sta preparando il dopo Conte, intensificando i contatti con l’ex JuveEcco cosa scrive Tmw:“Aurelio De Laurentiis si prepara. In questo scenario, il numero uno partenopeo non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. 🔗Ilnapolista.it

