Alla d' Annunzio si parla di Uso di droghe e omicidio stradale | tra prevenzione e repressione

Salmo critico sull’uso dell’autotune: “È la furbata del secolo, ne parla bene solo chi non sa cantare” - In occasione dell'intervista a Fanpage per parlare di Gangs of Milano, Salmo - che recita e cura la colonna sonora della serie Sky - parla della polemica di queste settimane sull'autotune: "Chi ne parla bene sono quelli che non sanno cantare.