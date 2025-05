Alice Lina Castelli è stata ospite oggi dell' IC Cesalpino

Arezzo, 9 maggio 2025 – AliceLinaCastelli è una bravissima grafica e illustratrice per bambini.Le sue illustrazioni decorano due reparti dell'ospedale per bambini Vittore Buzzi di Milano, un progetto di umanizzazione per cui ha ricevuto anche il premio Mediastar.Nipote di Lalla Milani Comparetti, ha da sempre sentito i racconti della nonna sull'amato cugino don Lorenzo Milani.Ancora oggi trascorre le estati nella casa della famiglia Milani a Castiglioncello dove spesso si diverte a guardare vecchie fotografie che ritraggono la vita dei Milani negli anni Venti.AliceLinaCastelli è stataospite venerdì 9 maggio dell'IC Cesalpino e prendendo spunto dal libro "C'era una volta don Lorenzo Milani. Come la scuola migliora la tua vita per sempre" ha aperto la valigia dei ricordi di don Milani ai ragazzi della scuola media aretina. 🔗Lanazione.it

