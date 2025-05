Alexia pubblica il nuovo brano Follow e annuncia un concerto evento a Milano

Esce oggi Follow, il nuovo singolo di Alexia che annuncia un concertoevento a Milano per il 2026, biglietti in vendita da oraEsce oggi Follow, il nuovo singolo di Alexia che continua il suo percorso verso la musica dance niziato poco meno di un anno fa quando è stata la prima artista ad esibirsi sul palco del Tomorrowland la scorsa estate con le Nervo, per poi tornare a novembre 2024 con un brano in inglese I feel feelings, scritto dai Dragonette e prodotto da Paul Harris e Carl Ryden. Il nuovo singolo è il consolidamento di quella strada di una delle artiste italiane più conosciute all’estero con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.É online anche il video di Follow (per la regia e montaggio di Angelo Stamerra Grassi e la direzione Creativa: Carolina Stamerra Grassi) che rispecchia l’anima del singolo, un mix di sound coinvolgente e messaggi importanti e mostra la capacità di Alexia di dire qualcosa di profondo dietro un’apparente leggerezza (Garbo DischiDaylite Records). 🔗.com © .com - Alexia pubblica il nuovo brano Follow e annuncia un concerto evento a Milano

Sanremo, The Kolors: il momento in cui ci si riunisce davanti a TV

