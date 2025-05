Aldo Moro Elly Schlein in via Caetani

La segretaria del Pd EllySchlein, accompagnata da una delegazione dei democratici tra cui i due capigruppo Ernesto Boccia e Chiara Braga, ha fatto visita alla targa dedicata ad AldoMoro in via Caetani. In quel luogo, il 9 maggio del 1976, all’interno del bagagliaio di un’auto fu ritrovato il corpo dell’ex presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate Rosse. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Aldo Moro, Elly Schlein in via Caetani

Da Alessandria a Roma. La confessione di Lauro Azzolini, presente durante la sparatoria alla Cascina Spiotta (5 giugno 1975, Alessandria), aprirà un nuovo capitolo sul sequestro di Aldo Moro (16 marzo 1978)? Oggi nel 47° anniversario del sequestro del presidente della Dc e dell’uccisione degli uomini della scorta (tre poliziotti e due carabinieri, ndr) Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Valter Biscotti, legale dei familiari dei caduti chiede “ai magistrati di Procura di Roma di effettuare verifiche su una intercettazione del marzo del 2023 e ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Evidentemente Giorgia Meloni e il governo, che invitano a non partecipare al voto dei referendum dell'8 e 9 giugno, hanno paura. Perché finalmente gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla cittadinanza e sul lavoro, che la destra in questi due anni e mezzo ha reso sempre più precario, scegliendo di stare dalla parte dei più forti e dimenticando i più ricattabili". Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗quotidiano.net

In occasione del ventennale dell’Associazione culturale “Aldo Moro” di Loreto, la collana dell’Assemblea legislativa delle Marche, i Quaderni del Consiglio, pubblica un volume che ripercorre la storia della onlus nata nel 2004. La pubblicazione è stata presentata nel corso di una conferenza a Palazzo Leopardi, a margine dei lavori assembleari, dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e dal curatore Italo Tanoni, fondatore dell’associazione. 🔗lapresse.it

