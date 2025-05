Alcaraz senza problemi all’esordio agli Internazionali d’Italia Battuto Lajovic spagnolo al 3 turno

Tutto facile per Carlos Alcarazall’esordioagliInternazionalid’Italia 2025. Lo spagnolo, che faceva il suo ritorno in campo dopo aver saltato il Masters 1000 di Madrid, ha sconfitto nettamente il serbo Dusan Lajovic in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Una prima dunque sul velluto per il numero tre del mondo, che attende ora il vincitore del match tra l’americano Alex Michelsen, testa di serie numero 31, ed il serbo Laslo Djere. Da ricordare come Alcaraz sia stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone e dunque potrà incrociare Jannik Sinner solamente in finale.A parte il momento in cui ha concesso il break sul finire del primo set, Alcaraz è sempre stato in controllo del risultato. Lo spagnolo ha concluso con il 70% dei punti vinti quando ha servito la prima, chiudendo poi con 20 vincenti contro i 12 dell’avversario. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz senza problemi all’esordio agli Internazionali d’Italia. Battuto Lajovic, spagnolo al 3° turno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carlos Alcaraz supera senza problemi Grigor Dimitrov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2025. Partita di fatto senza storia quella con cui lo spagnolo campione in carica ha regolato in un’ora e un quarto il bulgaro, che procede sulla via del recupero dopo i problemi fisici accusati in questa prima parte di stagione. Alcaraz sfiderà Francisco Cerundolo, che ha sorpreso il numero 10 al mondo Alex de Minaur. 🔗sportface.it

Nella puntata odierna relativa ai tornei ATP Masters 1000 statunitensi di TennisMania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato dei diversi momenti vissuti ad Indian Wells da Alcaraz e Draper, e dei tabelloni, maschile e femminile, di Miami.L’eliminazione in semifinale di Alcaraz ad Indian Wells: “È chiaro che chiunque ami il tennis e conosca mediamente il tennis non può non esaltarsi per alcune giocate o per momenti delle partite di Alcaraz, al tempo stesso sono stato uno di quelli che ha ... 🔗oasport.it

Il tennista spagnolo, alla vigilia del torneo di Monte Carlo, ha spiegato che l'assenza di Sinner dal circuito lo ha penalizzato. Alcaraz si è sentito soffocato dalla pressione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ATP Roma, Alcaraz risponde presente sul Centrale: esordio positivo contro Lajovic; Internazionali Roma, oggi Musetti-Virtanen: impresa Passaro, batte Dimitrov e si qualifica al terzo turno; Alcaraz, solite distrazioni, ma alla fine regola Quinn all'esordio a Barcellona; La risposta sfrontata di Medvedev alle critiche di Alcaraz sul campo al torneo di Indian Wells.. 🔗Cosa riportano altre fonti

ATP Roma, Alcaraz risponde presente sul Centrale: esordio positivo contro Lajovic - Seppur con una fasciatura e il cerotto per il naso, Carlos Alcaraz non ha troppa difficoltà a superare Dusan Lajovic in questo suo esordio stagionale a Roma. Sul campo Centrale, lo spagnolo viaggia ... 🔗ubitennis.com

Alcaraz senza problemi all’esordio agli Internazionali d’Italia. Battuto Lajovic, spagnolo al 3° turno - Tutto facile per Carlos Alcaraz all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Lo spagnolo, che faceva il suo ritorno in campo dopo aver saltato il ... 🔗oasport.it

Alcaraz: «Bentornato Jannik, spero di incontralo in finale ma non penso solo più a vincere» - Nel giorno di un arrivo decisamente più importante, Carlos Alcaraz, l’arcirivale di Jannik Sinner, si annuncia a Roma. «Sto bene, mi sono allenato bene e sono in buona forma», spiega il Nino urbi et o ... 🔗lastampa.it