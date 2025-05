Alcaraz dal tennis al calcio | “Vado a vedere la Serie A ho un amico che gioca nella Lazio”

Carlos Alcaraz lascia il tennis per due ore sabato pomeriggio. L'ex numero 1 del mondo sarà all'Olimpico per seguire Lazio-Juventus al fianco dell'amico Patric. 🔗Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Tennis, Carlos Alcaraz ai quarti a Monte-Carlo

Roma, 10 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz non sbaglia e si qualifica per la prima volta ai quarti del torneo Atp di Monte-Carlo. Lo spagnolo, numero 2 del seeding, supera 6-3, 6-1 il tedesco Altmaier, n.

Tennis, arriva la terribile confessione di Alcaraz: tifosi in lacrime

Tennis, Carlos Alcaraz a cuore aperto: arriva la confessione del fuoriclasse, tifosi e appassionati in lacrime.Il mondo del tennis sta vivendo un periodo assai positivo, con l’esplosione di giovani talenti che non stanno di certo facendo ...

Carlos Alcaraz: un miniserie documentaria di Netflix racconta il campione di tennis spagnolo

Dal 23 aprile in streaming sulla piattaforma arriva Carlos Alcaraz: a modo mio. Eccone trailer e trama.

Cosa riportano altre fonti

Alcaraz dal tennis al calcio: “Vado a vedere la Serie A, ho un amico che gioca nella Lazio” - Carlos Alcaraz lascia il tennis per due ore sabato pomeriggio. L’ex numero 1 del mondo sarà all’Olimpico per seguire Lazio-Juventus al fianco dell’amico Patric. 🔗fanpage.it

Il “romanista” Alcaraz domani a Lazio-Juventus per l’amico Patric - Lo spagnolo domani assisterà al big match della Serie A e intanto festeggia dopo il buon esordio con Lajovic ROMA – Talento indiscusso del tennis, grande tifoso del Real Madrid – non a caso come Nadal ... 🔗tennisitaliano.it

Tennis, per Alcaraz esordio vincente a Roma - Roma, 9 mag. (askanews) - Buona la prima per Carlos Alcaraz agli Internazionali d'Italia: al suo ritorno a Roma e dopo l'infortunio subito ... 🔗sport.tiscali.it