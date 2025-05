Alberto Costa Douglas Luiz il ballottaggio tra i due calciatori bianconeri vede un favorito | ecco chi ha più opportunità di scendere in campo contro la Lazio! Ultimissime

AlbertoCostaDouglasLuiz, ballottaggio in corso tra il portoghese e il brasiliano: ecco chi è il favoritoGiungono aggiornamenti dalla Continassa per il ballottaggio che riguarda AlbertoCosta e DouglasLuiz. In vista dello “spareggio” valevole per la qualificazione alla prossima Champions League da giocare contro la Lazio domani alle ore 18:00, c’è un favorito.Secondo la redazione di Sky Sport, il favorito per scendere in campo dal 1? sarebbe il portoghese. Si prospetta una nuova panchina per il brasiliano. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Douglas Luiz, il ballottaggio tra i due calciatori bianconeri vede un favorito: ecco chi ha più opportunità di scendere in campo contro la Lazio! Ultimissime

