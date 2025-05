al via la dodicesima edizione di ecofuturo festival l evento dedicato alle eco tecnologie concrete

Innovazione, tecnologia e sostenibilità. Al via a Roma fino al 10 maggio Ecofuturo: l’evento che mette al centro l‘innovazione eco-tecnologica, la formazione e gli stili di vita sostenibili. Arrivato alla sua dodicesimaedizione, il festival prevede quattro giorni di workshop, corsi e convegni. Ospitato nella Città dell’Altra Economia a Testaccio, sarà un’occasione per far incontrare relatori e aziende provenienti dal mondo dell’innovazione eco-tecnologica, professionisti e ricercatori che presenteranno le loro innovazioni al pubblico. Nelle prime due giornate di Ecofuturofestival si sono alternati sul palco imprenditori, ricercatori ed esperti del settore green, offrendo una panoramica ricca e stimolante sulle tecnologie più innovative per un futuro sostenibile. Tra i temi affrontati si è parlato di edifici resilienti e smart, capaci di resistere alle sfide climatiche e di garantire comfort ed efficienza; di agricoltura 4. 🔗Ilfattoquotidiano.it

