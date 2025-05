Al via il nuovo talent con 10 aspiranti ballerini in sfida per un posto da maestro o maestra e tanti ospiti speciali

Il compleanno si festeggia in grande stile. E Milly Carlucci lo sa bene: per celebrare i 20 anni di Ballando con le stelle, Rai 1 e RaiPlay accende le luci sul palco dell'Auditorium del Foro Italico e lancia Sognando Ballando con le stelle. Non è un semplice omaggio al passato, ma un vero casting pubblico in diretta. Sognando Ballando con le stelle prende il via oggi, venerdì 9 maggio, su Rai 1 alle 21:35, con la prima di quattro puntate speciali, in ognuna delle quali ci saranno tantiospiti, altrettanto speciali. Milly Carlucci sarà accompagnata come sempre da Paolo Belli e la sua Big Band, che accompagnerà le esibizioni in pista suonando come sempre dal vivo. Bianca Guaccero regina di "Ballando con le Stelle": l'annuncio della vincitrice X Leggi anche › "Sognando Ballando con le stelle": il cast definitivo delle coppie di ballerini (e quando inizia il programma) Sognando Ballando con le stelle, prima puntata su Rai 1 e RaiPlay, cast ballerini e giudiciDieci aspiranti maestri di ballo, ballerini professionisti lontani dal mondo della tv e dunque sconosciuti al grande pubblico si sfideranno per conquistare un posto ufficiale nella prossima edizione del programma.

Al via su Rai1 Ne vedremo delle belle, il nuovo talent-show di Carlo Conti, con 10 storiche showgirl (da Valeria Marini a Carmen Russo) che si sfideranno, giudicate da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano: ecco il meccanismo e la photogallery delle concorrentiSabato 22 marzo, in prima serata su Rai1, debutterà Ne vedremo delle belle, una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

