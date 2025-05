Agrifood Future Research l’indagine dell’Istituto Tagliacarne sugli investimenti green

Il cuore dell’evento ospitato presso la Sala Pasolini di Salerno è la presentazione dei risultati di un’indagine condotta dal Centro Studi delle Camere di Commercio – Istituto Guglielmo Tagliacarne nell’ambito del progetto PNRR GRINS (Growing Resilient, Inclusive and Sustainable), che ha coinvolto 750 imprese del settore agroalimentare nel Sud Italia. L’analisi evidenzia una crescente consapevolezza ambientale, ma anche gli ostacoli che le aziende affrontano nel processo di transizione: dai costi elevati alle risorse finanziarie insufficienti, fino alla difficoltà di orientarsi tra le opportunità della finanza sostenibile. A introdurre e presentare il lavoro dell’IstitutoTagliacarne sono Debora Giannini e Lucrezia Macigno. Presente a Salerno anche il direttore generale Gaetano Fausto Esposito. 🔗Ildenaro.it

La sala Pasolini di Salerno, uno spazio culturale affacciato sul Lungomare Trieste e su Piazza della Libertà, ospita l’evento “Agrifood Future Research”. Un’iniziativa incentrata sul futuro dell’agricoltura e sul ruolo che i giovani studenti di oggi possono rivestire nello sviluppo di questo settore così strategico per l’economia italiana. L’evento anticipa di fatto l’edizione 2025 di Agrifood Future, che ormai è un punto di riferimento per scoprire le nuove frontiere dell’hi-tech agricolo. 🔗ildenaro.it

In occasione della Festa dell’Europa, la Camera di commercio di Salerno e Unioncamere promuovono, venerdì 9 maggio mella Sala Pasolini, Agrifood Future Research, una giornata dedicata a giovani, imprese e ricerca per ripensare insieme il futuro del sistema agroalimentare. L’evento, si legge in una nota, si articolerà in tre momenti principali: una tavola rotonda sulle sfide climatiche e la sostenibilità del comparto agroalimentare, con la presentazione dei risultati del progetto Pnrr Grins; la premiazione dell’Agrifood Future Award; il riconoscimento alle migliori tesi di laurea ... 🔗ildenaro.it

Quasi nove aziende alimentari su dieci nel Mezzogiorno si dichiarano impattate dal cambiamento climatico, una su due è esposta a rischi fisici o di transizione e tutte prevedono di aumentare i propri investimenti green entro il 2026. Sono questi alcuni dei dati che apriranno Agrifood Future Research, l’evento promosso dalla Camera di Commercio di Salerno e Unioncamere in occasione della Festa dell’Europa, in programma il 9 maggio presso la Sala Pasolini. 🔗ildenaro.it

