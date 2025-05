Agguato a ultrà del Milan Luca Guerrini cosa è successo

L’ultrà del MilanLucaGuerrini, sfuggito a un Agguato a colpi di pistola giovedì a Milano mentre era a bordo di un Audi Q3, ha raccontato la sua versione agli inquirenti. “Sono uscito dal negozio per andare a pranzare, ho notato una moto nera Honda che mi ha seguito per un po’ con a bordo due persone. Al semaforo di via Imbriani, mentre ero in sosta per il rosso e guardavo il telefono, mi hanno affiancato e puntato la pistola al finestrino. Mi sono spostato sul lato passeggero per scappare e ho sentito le esplosioni”, ha detto il 27enne ultrà del Milan agli investigatori della Squadra Mobile. I due in sella allo scooter, entrambi descritti con giubbotti scuri e caschi integrali, sono fuggiti dopo che il passeggero è sceso dal mezzo per sparare tre colpi con una scacciacani modificata: due hanno colpito il parabrezza e la portiera lato guida dell’auto, mentre un terzo è stato trovato a terra inesploso. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Agguato a ultrà del Milan Luca Guerrini, cosa è successo

Ne parlano su altre fonti

Era Luca Guerrini il "bersaglio" dell'agguato dell'8 maggio in via degli Imbriani a Milano. Due soggetti hanno affiancato il suo Suv in sella a uno scooter e hanno esploso tre colpi, senza prenderlo. Il 27enne, considerato tra gli uomini dell'ex capo della Curva Sud del Milan Luca Lucci, da qualche mese ricopre un ruolo nel direttivo del tifo organizzato rossonero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Milano – Il ruolo di primo piano nella Sud sopravvissuta agli arresti dell’operazione “Doppia Curva” sta tutto nel bagagliaio della sua Q3: lo striscione “Solo per la maglia” e il bandierone che sventola alle partite del Milan, i simboli attuali del cuore pulsante del tifo organizzato rossonero. Da qui l’idea che dietro l’agguato a Luca Guerrini, membro del direttivo scampato ieri a due colpi calibro 9 probabilmente esplosi con una scacciacani modificata, ci possano essere le dinamiche sotterranee del secondo anello blu di San Siro, terremotato dall’indagine della Dda che il 30 settembre ha ... 🔗ilgiorno.it

È un ultrà del Milan, titolare di un negozio e già indagato per reati da stadio, il 27enne uscito illeso dall'agguato armato avvenuto nel primo pomeriggio a Milano quando, incolonnato nel traffico di via degli Imbriani, è stato affiancato da due uomini in sella a un scooter, uno dei quali ha sparato due volte. Entrambi i proiettili non sono però entrati nell'abitacolo. Il ragazzo, L.G., dopo essersi allontanato dalla scena è tornato sui suoi passi in auto, un suv Audi. 🔗tg24.sky.it

Lucci: \

Video Lucci: \ ► Video Lucci: \

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milano, spari sull'auto nel traffico: l'agguato contro l'ultrà rossonero Luca Guerrini (uomo di Lucci); Chi è Luca Guerrini, l'ultrà del Milan bersaglio dell'agguato in via degli Imbriani e fedelissimo di Luca Lucci; Luca Guerrini, chi è l’ultrà del Milan bersaglio dell’agguato di via degli Imbriani: membro del direttivo della Sud e gestore di una barberia di Lucci; Attentato a Milano: gli spari sull'auto, la fuga. Così si è salvato l'ultras del Milan e socio di Lucci. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne