AEW | Annunciato il ritorno di Ric Flair per un tributo a Steve Mongo McMichael

Il Nature Boy parteciperà allo speciale Collision Beach Break di Chicago per onorare l’ex membro dei Four HorsemenRic Flair farà il suo ritorno in televisione durante un episodio di AEW Collision, con l’obiettivo di rendere omaggio al suo ex compagno di stable e amico Steve “Mongo” McMichael, recentemente scomparso dopo una lunga battaglia contro la SLA.Il tributo a SteveMcMichael durante Collision Beach BreakDurante la puntata speciale di Collision andata in onda di giovedì, Tony Schiavone ha Annunciato che la AEW renderà omaggio a SteveMcMichael nell’episodio di Collision Beach Break che si terrà a Chicago il prossimo 17 maggio, e che il leggendario Ric Flair sarà presente per l’occasione.La scelta di Chicago come location per questo tributo non è casuale, considerando il forte legame di McMichael con la città, dove ha militato nei Chicago Bears durante la sua carriera nella NFL prima di dedicarsi al wrestling. 🔗Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Annunciato il ritorno di Ric Flair per un tributo a Steve “Mongo” McMichael

