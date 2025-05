Adolescenti in fuga dallo sport | quando il corpo diventa un campo di battaglia

Nell'ombra dei trionfi sportivi, si cela una realtà preoccupante: il 50% delle adolescenti italiane lascia l'attività sportiva tra i 13 e i 17 anni. Questo abbandono non è solo un numero, ma un segnale di un corpo in conflitto, un campo di battaglia di emozioni, pressioni e aspettative, che mina esperienze formative irrinunciabili.

Dietro i sorrisi di una vittoria, sotto le medaglie conquistate con fatica, si nasconde un fenomeno allarmante che sta privando migliaia di adolescenti italiane di esperienze formative fondamentali: una ragazza su due abbandona lo sport tra i 13 e i 17 anni. Un dato che non rappresenta solo una statistica, ma una perdita di opportunità di crescita personale e sociale per un’intera generazione. Secondo la recente ricerca commissionata da Dove, il motivo principale di questo abbandono è legato a una scarsa fiducia nel proprio corpo, un tema che attraversa come un filo rosso l’adolescenza femminile contemporanea. Il corpo sotto esame. Negli spogliatoi e sui campi sportivi si consuma un dramma silenzioso: il 49% delle ragazze che abbandonano lo sport ha subito critiche per il proprio aspetto fisico, ritenuto più importante delle effettive capacità atletiche. 🔗Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Adolescenti in fuga dallo sport: quando il corpo diventa un campo di battaglia

