addio a uno storico volto della rai è morto in queste ore

Personaggi Tv. Per decenni, un volto familiare ha illuminato gli schermi italiani, portando nelle case una comunicazione chiara, empatica e ricca di umanità. Questo giornalista ha segnato un’epoca, diventando un simbolo del servizio pubblico e un faro per chi desidera far parte del mondo della televisione italiana.Con una carriera iniziata tra le ombre e le luci degli anni ’80, ha saputo adattarsi e crescere, evolvendo con i tempi senza mai perdere di vista i suoi valori fondamentali. 🔗tvzap.it

È morto oggi, all’età di 97 anni, Lucio Manisco, ex politico e storica voce del giornalismo italiano e corrispondente Rai dagli Stati Uniti. Il cordoglio nel mondo dell’informazione, con la redazione di “Chi l’ha visto?” e la conduttrice Federica Sciarelli tra i primi a esprimere pubblicamente il proprio dolore.L'articolo Lutto in Rai, addio allo storico volto: il cordoglio di Sciarelli a “Chi l’ha visto?” proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

ROMA – Con la sua toga, non ha solo difeso ma ha investigato, impegnandosi per il civismo e il racconto pubblico. Nino Marazzita, un’icona tra gli avvocati penalisti d’Italia, ci ha lasciati all’età di 87 anni nella sua casa romana. La sua lotta contro una lunga malattia è stata, come ha ricordato il figlio Giuseppe, “con la grinta di sempre”. Originario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, aveva stabilito la sua vita e il suo studio a Collina Fleming, nella capitale. 🔗tvzap.it

Lucio Manisco morto a 97 anni, addio al giornalista storico corrispondente Rai da New York - È morto all’età di 97 anni Lucio Manisco, figura centrale del giornalismo Rai e storico corrispondente del Tg3 dagli Stati Uniti. Nato ... 🔗msn.com

Lucio Manisco morto, addio allo storico corrispondente Rai da New York - È morto all'età di 97 anni Lucio Manisco, storico corrispondente della Rai da New York per il Tg3. Nato a Firenze il 16 febbraio 1928, Manisco aveva esordito nel giornalismo a vent'anni come redattore ... 🔗msn.com

Storico volto della Rai dice addio: l’annuncio sui social - Andrea Vianello lascia la Rai dopo 35 anni di carriera. Il giornalista annuncia l'addio con un messaggio su X (Ex Twitter). Andrea Vianello, dopo 35 anni di carriera, ha annunciato il suo addio alla R ... 🔗msn.com