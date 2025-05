Addio a un grande imprenditore il triste annuncio dalla sua storica azienda

Una grande perdita ha colpito oggi l’Italia. A 82 anni anni se ne è andato per sempre uno dei più grandi imprenditori del Paese, figura chiave nella trasformazione e nello sviluppo del comparto industriale italiano. Il tristeannuncio è arrivato poco fa dalla sua storicaazienda fondata nel lontano 1968, oggi una eccellenza del Made in Italy, conosciuta anche all’estero.“La sua figura è stata esempio di rigore, visione e tenacia”, sta scritto nel comunicato aziendale. “La comunità imprenditoriale italiana, i suoi collaboratori, i dipendenti e l’intero territorio in cui ha operato piangono oggi un uomo che ha saputo creare e diffondere valore nel tempo”. La notizia si è diffusa rapidamente e sono già tantissimi messaggi di cordoglio.Leggi anche: “Ecco il suo reale stipendio”. Benefit, alloggio e salario: quanto guadagna al mese Leone XIVAddio a un grandeimprenditore, il tristeannunciodalla sua storicaaziendaTutta l’industria italiana è a lutto per la morte di Mario Felice Nusco, fondatore della Nusco S. 🔗Caffeinamagazine.it