Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli | la resa dopo due ore

Aveva interrotto volontariamente la cura che gli era stata prescritta per i problemi psichici che lo avevano colpito, durante la scorsa notte ha aggredito come una furia la moglieAccoltellandola più volte mentre i loro figli, due bambini di 5 e 8 anni, dormivano nella loro cameretta: è successo a Pompei in provincia di Napoli . Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: la resadopo due ore L'Identità. 🔗Lidentita.it © Lidentita.it - Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: la resa dopo due ore

È riuscita a fuggire da casa per chiedere aiuto dopo essere stata accoltellata più volte dal marito. È accaduto la scorsa notte a Pompei dove una donna, poco prima delle 2, si è presentata insanguinata negli uffici della locale Stazione dei carabinieri. Trasferita d’urgenza all’ospedale Castellammare di Stabia, non sarebbe in pericolo di vita ma, oltre a tagli su tutto il corpo, avrebbe una grave ferita alla nuca verosimilmente causata da un oggetto di legno identificato successivamente in uno spargisale rinvenuto in casa e sequestrato durante il sopralluogo. 🔗tg24.sky.it

Accoltella moglie e figli e si barrica in casa, grave il bimbo

Video Accoltella moglie e figli e si barrica in casa, grave il bimbo

