Abuso d’ufficio la Consulta salva la riforma Nordio

L’abrogazione da parte del governo di Giorgia Meloni del reato di Abusod’ufficio non è incostituzionale. A stabilirlo è stata ieri la Consulta, dopo l’udienza pubblica di mercoledì. La Corte “ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate da 14 autorità giurisdizionali, tra cui la Corte di cassazione, sull’abrogazione del reato di Abusod’ufficio ad opera della legge numero 114 del 2024. La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida). Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che dalla Convenzione non sia ricavabile né l’obbligo di prevedere il reato di Abusod’ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell’ordinamento nazionale”, si legge nello stringato comunicato stampa emesso ieri dalla Consulta. 🔗Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Abuso d’ufficio, la Consulta salva la riforma Nordio

La Corte costituzionale ha dichiarato che l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio non viola la Costituzione. La sentenza, comunicata con una nota ufficiale a 24 ore dall’udienza pubblica, arriva dopo l’incidente di legittimità sollevato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9442/2025, nell’ambito di un ricorso in cui la difesa chiedeva l’annullamento di una condanna per abuso d’ufficio, reato previsto dall’articolo 323 del codice penale e recentemente cancellato dalla riforma Nordio (legge 114/2024). 🔗orizzontescuola.it

A conclusione della prima parte dell’udienza pubblica sull’abrogazione dell’abuso d’ufficio, ovvero l’articolo 323 del Codice penale eliminato dalla riforma Nordio, l’avvocatura di Stato ha dichiarato che le “ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale non superano il vaglio di ammissibilità“. Secondo l’Avvocatura, infatti, non si è tenuto conto che la Convenzione di Merida “non attiene a […]L'articolo Abuso d’ufficio, Avvocatura di Stato: “Consulta deve respingere questioni di costituzionalità” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

La Corte ha bocciato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da quattordici autorità giurisdizionali 🔗imolaoggi.it

Anm attacca Nordio su abuso d'ufficio e intercettazioni

Video Anm attacca Nordio su abuso d'ufficio e intercettazioni ► Video Anm attacca Nordio su abuso d'ufficio e intercettazioni

Processo Duchini e abuso d’ufficio, la Consulta: «L’abrogazione non è incostituzionale» - PERUGIA - La Corte costituzionale ha messo fine ieri al dibattito giuridico e politico sulla legittimità dell’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Con una ... 🔗ilmessaggero.it

“Abrogare l’abuso d’ufficio non è incostituzionale”, la Consulta boccia i ricorsi - La Corte ha riconosciuto che non esiste per l’Italia l’obbligo di introdurre il reato cancellato. L’Anac: “I nodi restano” ... 🔗repubblica.it

La sentenza della Consulta: "Abolire l’abuso d’ufficio non è incostituzionale" - I giudici bocciano 14 ricorsi contro la cancellazione del reato. Il ministro Nordio: "Ora basta insinuazioni e strumentalizzazioni". 🔗msn.com