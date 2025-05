Abusi su nove pazienti | medico di guardia condannato a 10 anni di carcere

Milano, 19 marzo 2025 – Il pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto di condannare in abbreviato a 10 anni e 4 mesi di reclusione un uomo di 42 anni, guardia medica in servizio in ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano, per nove presunti episodi di violenza sessuali commessi nei confronti di altrettante pazienti da lui visitate nei mesi precedenti. L'uomo, era stato arrestato una prima volta il 21 novembre 2023, dal gip del Tribunale di Lodi Giuseppe Pichi, dopo le indagini nate dalle denunce di quattro giovani donne. 🔗 ilgiorno.it

La pm di Milano, Alessia Menegazzo, ha richiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un medico accusato di violenza sessuale aggravata su nove giovani pazienti. Il processo, che si svolge con rito abbreviato, è attualmente in corso davanti al giudice per l’udienza preliminare Luigi Iannelli.Le accuse: abusi tra Milano e LodiSecondo l’accusa, il medico, all’epoca attivo come guardia medica tra Milano e Lodi, avrebbe approfittato delle pazienti durante le visite, utilizzando “metodi fraudolenti e repentini” per vincere la loro resistenza. 🔗dayitalianews.com