Il nuovo Papa assume il nomeLeone XIV, evocando figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella Chiesa e nella storia d’Europa.Con l’elezione di Leone XIV, la Chiesa cattolica riscopre un nome che porta con sé un’eredità imponente, fatta di dottrina, coraggio e visione politica. È un ritorno potente perché l’ultimo Papa ad aver scelto il nomeLeone fu Leone XIII, salito al soglio pontificio nel 1878, fu in un’epoca di grandi trasformazioni.Il successore di Bergoglio ha un nome importante: Leone XIVLeone XIII, gettò le basi della dottrina sociale della Chiesa. In un tempo di forti tensioni tra Stato e religione, e in piena rivoluzione industriale, fu capace di parlare tanto ai potenti quanto agli ultimi, tracciando una via di equilibrio tra modernità e tradizione. Ma ancora prima di lui, nel V secolo, un altro Leone aveva scolpito il proprio nome nella storia: Leone I detto Magno, è celebre per aver fermato Attila con la sola forza del suo carisma e della diplomazia. 🔗Cityrumors.it © Cityrumors.it - A San Pietro arriva Leone XIV: la forza del nome

Quando il fumo bianco si è alzato sopra la Cappella Sistina, a Roma si aspettavano di vedere Pietro Parolin sulla Loggia delle Benedizioni. Invece è apparso Robert Francis Prevost, il nuovo Papa Leone XIV. Il Cardinale italiano, grande favorito, è rimasto cardinale. Da Papa annunciato a cardinale dimesso Per settimane, il nome di Parolin ha […]L'articolo Papa Leone XIV: il missionario americano che conquista San Pietro proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

La piazza di San Pietro esplode in un istante di commozione quando, per la prima volta, Papa Leone XIV appare sul balcone centrale, le mani strette sul petto e lo sguardo velato dalle lacrime. È un’immagine che rimarrà scolpita nella memoria dei fedeli: il nuovo Pontefice, eletto poche ore prima, non trattiene l’emozione nel rendere grazie a Dio e alla Chiesa universale per il dono di guidarla.Nel suo discorso inaugurale, Leone XIV rompe subito gli schemi del cerimoniale canonico, parlando con voce rotta ma ferma allo stesso tempo. 🔗thesocialpost.it

