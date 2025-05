A Messina il Foggia si gioca il futuro Gentile | La squadra è carica ma serve il sostegno di tutti

Sgombrare la mente, affrancarla da qualsiasi pensiero extracalcistico. La salvezza passa soltanto dal campo, da quello che accadrà nei 180' (più recupero). Il primo atto è in programma domani pomeriggio a Messina. Antonio Gentile e il Foggia sono pronti, sapendo che non sono più concesse deroghe.

A Messina il Foggia si gioca il futuro, Gentile: "La squadra è carica, ma serve il sostegno di tutti" - Domani pomeriggio al 'San Filippo-Franco Scoglio' la gara di andata dei playout. Recupera Mazzocco, out Danzi, Vezzoni e gli squalificati Camigliano e De Lucia: "Chi giocherà anche solo un minuto dovr ... 🔗foggiatoday.it

A Messina il Foggia si gioca mezza serie C. Gentile: “Siamo ancora vivi, dobbiamo salvarci tutti insieme” - Il Foggia parte per Messina con tante incognite per il futuro ma una sola certezza per il presente: senza risultato si sprofonda. 🔗foggiacittaaperta.it

Serie C, le voci da Foggia a qualche giorno dal playout col Messina: i calciatori mettono in mora la società - I calciatori del Foggia avrebbero messo in mora la società per le mancate spettanze di febbraio: le ultime prima del playout ... 🔗strettoweb.com