a lanciano la presentazione della raccolta poetica il mare di dentro di nicoletta fazio

L’essenza degli istanti nella raccolta poetica di Maurizio Bonugli - Appuntamento con “Intermittenze”, il nuovo libro di Maurizio Bonugli, domani alle 21 alla Libreria Solidale in via dei Colli 4 a Massa. Silvana Cannoni dialogherà con l’autore mentre Floriana Lazzarotti a darà voce alle sue poesie.

Gli studenti del liceo Da Vinci lanciano una raccolta fondi per un fontanello dell'acqua - Gli studenti del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze hanno avviato un corwdfunding per l'installazione di un fontanello per l'acqua potabile all'interno della scuola.