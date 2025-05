A che ora Sinner-Navone Internazionali d’Italia 2025 | programma preciso dove vederlo in tv diretta in chiaro

Jannik Sinner affronterà Mariano Navone al secondo turno degli Internazionalid’Italia: il numero 1 del mondo farà il proprio esordio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e tornerà così a giocare dopo aver scontato la squalifica di tre mesi. Il fuoriclasse altoatesino si appresta a incominciare il proprio cammino con il sogno di fare parecchia strada e conseguire un risultato di lusso di fronte al proprio pubblico, che lo sosterrà in maniera calorosa dopo la lunga assenza.Il 23enne non gioca un incontro da fine gennaio, quando sconfisse il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open. Il nostro portacolori se la dovrà vedere con il rognoso argentino, specialista del mattone tritato che al debutto ha prevalso nei confronti del promettente Federico Cinà. Il nostro portacolori partirà chiaramente con tutti i favori del pronostico, ma bisognerà capire quale sarà la sua condizione di forma e il suo stato tecnico dopo il periodo di inattività. 🔗Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Navone, Internazionali d’Italia 2025: programma preciso, dove vederlo in tv, diretta in chiaro

Le notizie più recenti da fonti esterne

(Adnkronos) – Milano Cortina 2026 si mostra al mondo e inizia a delineare il programma di hospitality dei prossimi Giochi invernali. Tutto in un evento dedicato, nella pittoresca cornice di Palazzo Giureconsulti a Milano. Alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Federica Pellegrini, stella del nuoto azzurro e ambassador delle Olimpiadi 2026. L’evento, moderato […] 🔗periodicodaily.com

Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio prossimo per quanto riguarda la parte Masters 1000. Lo annunciano gli account social del torneo capitolino, con una breve nota che, però, ha il significato di un cambiamento epocale, per certi versi.Lo è perché Djokovic, fin dai suoi anni giovani, l’appuntamento con Roma e quella che è una sorta di sua seconda patria, l’Italia, non l’ha mai mancato fin dal lontano 2006 (in quel caso a livello di qualificazioni). 🔗oasport.it

Lucrezia Stefanini non supera lo scoglio Veronika Kudermetova e saluta gli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 1000 di Roma la giocatrice russa s’impone 7-5 6-2 in un’ora e trentanove minuti e si guadagna la sfida di secondo turno contro Amanda Anisimova.Tre doppi falli consecutivi ed un errore di diritto propiziano il break a zero con cui la russa inaugura le danze. 🔗oasport.it

Concerto del Primo Maggio 2025, chi sono i tre conduttori

Video Concerto del Primo Maggio 2025, chi sono i tre conduttori ► Video Concerto del Primo Maggio 2025, chi sono i tre conduttori

Cosa riportano altre fonti

Internazionali d'Italia, Sinner-Navone: dove vederla in tv e streaming; Sinner-Navone all'Atp Roma, dove vedere in tv e streaming; Pronostico Sinner-Navone quote analisi Internazionali Roma; Sinner-Navone: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A che ora Sinner-Navone, Internazionali d’Italia 2025: programma preciso, dove vederlo in tv, diretta in chiaro - Jannik Sinner affronterà Mariano Navone al secondo turno degli Internazionali d'Italia: il numero 1 del mondo farà il proprio esordio sulla terra rossa ... 🔗oasport.it

Sinner-Navone, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero uno al mondo è pronto a fare il suo esordio sui campi del Foro Italico di Roma al rientro dalla sospensione per il caso doping ... 🔗msn.com

Sinner-Navone, Internazionali di Roma: quando e dove vederla - Jannik Sinner ha finalmente concluso i tre mesi di stop legati alla vicenda doping e si prepara a tornare protagonista, da numero uno del ranking mondiale, agli Internazionali BNL d’Italia. A Roma, su ... 🔗informazione.it