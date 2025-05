9 maggio | Madonna del Bosco appare a tre pastorelli e lascia segni inequivocabili

Primo maggio al Bosco della memoria in via Isonzo a Chieti Scalo, per un pomeriggio di convivialità. A organizzare è l'associazione Chieti Bene Comune - movimento per l'ecologia sociale che invita alla riflessione e alla lotta contro il precariato. "Il 1° maggio non bisogna celebrare il... 🔗chietitoday.it