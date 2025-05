' 100 anni di passione Pisa e il Giro d’Italia' | aperta la mostra fotografica a Palazzo Gambacorti

Da questa mattina è aperta al pubblico nell’atrio di PalazzoGambacorti la mostra '100 anni di passione. Pisa e il Girod’Italia'. Nel corso della inaugurazione è stato anche premiato, con una bicicletta elettrica offerta da Pisamo, il vincitore del contest fotografico, Alessandro Giani, che il. 🔗Pisatoday.it © Pisatoday.it - '100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia': aperta la mostra fotografica a Palazzo Gambacorti

Se ne parla anche su altri siti

Entra nella fase conclusiva il concorso fotografico '100 anni di passione. Pisa e il Giro d'Italia', promosso dal Comune di Pisa per celebrare il ritorno della celebre corsa ciclistica in città, previsto per martedì 20 maggio con l'arrivo di tappa in piazza del Duomo. Il contest, aperto a... 🔗pisatoday.it

E' la foto che ritrae Francesco Moser davanti alle mura di Pisa durante il Giro d’Italia del 1980 la vincitrice del contest fotografico '100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia'. A decretarlo sono stati gli utenti che hanno votato il sondaggio sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di... 🔗pisatoday.it

La scadenza del concorso fotografico '100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia', riservato alle fotografie scattate in occasione dei passaggi a Pisa del Giro d’Italia, è stata prorogata al prossimo 30 marzo. Mentre è stata costituita la commissione di esperti che sarà presieduta dal celebre... 🔗pisatoday.it

Agrigento, sguardi sull'universo femminile con Fujifilm Healthcare

Video Agrigento, sguardi sull'universo femminile con Fujifilm Healthcare ► Video Agrigento, sguardi sull'universo femminile con Fujifilm Healthcare

Cosa riportano altre fonti

'100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia': aperta la mostra fotografica a Palazzo Gambacorti; “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”: la mostra fotografica per celebrare il legame tra la città e la corsa rosa; 100 anni di passione. Pisa e il Giro d'Italia la mostra a Palazzo Gambacorti; Parte il Giro d’Italia, Pisa inaugura la mostra fotografica sulla città e la corsa in rosa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parte il Giro d'Italia, Pisa inaugura la mostra fotografica sulla città e la corsa in rosa - PISA - Nel giorno della partenza ufficiale da Durazzo della 108esima edizione del Giro, a Pisa viene inaugurata la mostra 100 anni di passione. Pisa e il Giro d'Italia (atrio Palazzo Gambacorti, Lunga ... 🔗msn.com

Verso la fase finale del concorso fotografico '100 anni di passione: Pisa e il Giro d'Italia' - Entra nella fase conclusiva il concorso fotografico '100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia', promosso dal Comune di Pisa per celebrare il ritorno della celebre corsa ciclistica in città ... 🔗gonews.it

Il Pisa torna in A: la passione eterna dei suoi tifosi - Il racconto di come i tifosi nerazzurri hanno vissuto la gioia della promozione Sono passati 34 lunghissimi anni. Trentaquattro stagioni in cui la Serie A è rimasta un ricordo sbiadito per molti, un r ... 🔗informazione.it