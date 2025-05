Zoe Guaiti morta in ospedale al quinto mese di gravidanza | la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Trento ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l'ipotesi di omicidiocolposo contro ignoti per la morte della 39enne Zoe Anne Guaiti. La donna è deceduta in ospedale al quintomese di gravidanza a causa di un arresto cardiocircolatorio per sepsi durante il ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Chiara. La famiglia ha sporto denuncia affinché venga fatta chiarezza. 🔗Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

(Adnkronos) – E' stato arrestato per omicidio il figlio della donna di 68 anni morta alla MultiMedica di Sesto San Giovanni lo scorso 16 marzo per un'emorragia cerebrale. La morte della donna, apparsa subito sospetta, sarebbe stata causata – secondo gli inquirenti – dai calci e pugni ricevuti dal figlio, Gianrico Dario Ricci, di 36 […]L'articolo Milano, 68enne morta in ospedale: figlio arrestato per omicidio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il primo marzo 2025 una neonata di soli 34 giorni, trovata esamine al risveglio dai genitori, è stata trasportata con mezzi propri al pronto soccorso del Maria Vittoria di Torino. In ospedale è arrivata in arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie prolungate, i sanitari hanno dovuto... 🔗torinotoday.it

Sono indagati 12 medici nell’ inchiesta della Procura di Taranto sulla morte di una bambina di circa tre anni, avvenuta la sera del 12 febbraio scorso. La piccola era stata ricoverata all’ ospedale Santissima Annunziata con diagnosi di ascesso faringeo il 27 gennaio , ma durante la degenza il quadro clinico era peggiorato , tanto da rendere necessaria anche una consulenza all’ ospedale Moscati... 🔗feedpress.me

Cosa riportano altre fonti

Zoe Guaiti morta in ospedale al quinto mese di gravidanza: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo; Donna di 39 anni morta al sesto mese di gravidanza, il sospetto del formaggio con latte crudo: sospesa l'autopsia; Arco: morte di Zoe e del figlio Otis, scatta l’inchiesta per omicidio colposo; La febbre, la setticemia poi l’emorragia: Zoe Anne Guaiti muore, incinta, a 39 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Zoe Guaiti morta in ospedale al quinto mese di gravidanza: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo - La Procura di Trento ha aperto un fascicolo d’inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti per la morte della 39enne Zoe Anne Guaiti ... 🔗fanpage.it

Morta in ospedale al quinto mese di gravidanza, aperta un’inchiesta per omicidio colposo - Esposto del fratello di Zoe Anne Guaiti, la mamma di 39 anni di Arco morta all'ospedale S.Chiara di Trento. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti ... 🔗altoadige.it

Incinta al quinto mese, Zoe muore in ospedale durante parto d’urgenza a Trento: disposta autopsia - Zoe Anne Guaiti, madre di due bimbi e incinta al quinto mese di gravidanza, è morta in sala operatoria durante un parto d’urgenza disposto dai medici ... 🔗fanpage.it