Zelensky sente Trump | Pronti a tregua di 30 giorni da oggi | Mosca | gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua

Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky sente Trump: "Pronti a tregua di 30 giorni da oggi" | Mosca: gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua

Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Pronto a lavorare sotto guida di Trump per pace". Media, il Presidente USA annuncerà la firma dell’accordo sulle terre rare questa notte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Secondo il tycoon il presidente ucraino è pronto a siglare anche un accordo sui minerali. Macron parla alle 20 alla Francia. Polonia: “Il dialogo col leader di Kiev avda avanti”L'articolo Trump: “Zelensky mi ha inviato una lettera, è pronto a sedersi al tavolo di pace”. Cremlino vuole trattative a Minsk. Cina: “Pronti a ogni guerra” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’amministrazione Trump e l’Ucraina sarebbero pronte a firmare l’accordo sui minerali, un’intesa che era stata rinviata in seguito a un difficile incontro nello Studio Ovale. A riferirlo sono fonti vicine al dossier, secondo le quali il presidente Trump avrebbe manifestato l’intenzione di annunciare l’accordo durante il suo intervento al Congresso previsto per martedì sera.Tre delle fonti interpellate hanno sottolineato che, sebbene il presidente sia determinato a portare avanti l’intesa, il documento non è ancora stato ufficialmente firmato e la situazione potrebbe subire ulteriori ... 🔗thesocialpost.it

Trump: non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Vertici Ue: pronti a lavorare con il Papa - Poco dopo l’annuncio dell’elezione al soglio pontificio del cardinale americano Robert Francis Prevost sono cominciate le reazioni provenienti da ogni parte del mondo. Tra i primissimi, il presidente ... 🔗msn.com

Meloni, «Storico incontro Trump-Zelensky nel giorno del Papa» - Speranze di pace per l'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. «Molto produttivo», commenta la Casa ... 🔗msn.com

Zelensky a Roma per i funerali di Papa Francesco? L’arrivo in extremis e i dubbi sull’incontro con Trump - Esserci o non esserci. Questo è il dilemma di Volodymyr Zelensky. Ieri pomeriggio, dopo che Trump in partenza da Washington aveva definito «possibile» un incontro con lui a ... 🔗ilmessaggero.it