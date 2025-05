Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all' Ucraina contro l' aggressione russa

L'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della SantaSede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l'aggressione militare della Federazione russacontro l'Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti. Auspichiamo il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano agli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la giustizia e raggiungere una pace duratura", scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con le congratulazioni a Leone XIV, cui augura "saggezza, ispirazione e forza, sia spirituale che fisica, nell'adempimento della sua nobile missione. Ad multos annos!". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al momento non vi sono dettagli sugli argomenti trattati dai due leader, ma si ipotizza che il presidente ucraino abbia presentato un piano di pace al leader statunitenseL'articolo Roma, Trump e Zelensky discutono di pace: “Grande sostegno dalla Santa Sede” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

La Santa Sede ha aggiornato nella serata di martedì 11 marzo sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice rimane in condizioni stabili con "lievi miglioramenti in un quadro complesso". Il comunicato conferma che Francesco ha proseguito la terapia farmacologica e che nella giornata odierna ha ricevuto la somministrazione di ossigeno con i naselli ad alto flusso. 🔗liberoquotidiano.it

Anche Volodymyr Zelensky era a Buxelles per il consiglio europeo straordinario che rischia di finire con un nulla di fatto. Poco prima del summit, in un punto stampa congiunto, il presidente Ucraino ha “ringraziato tutti i leader europei” per il sostegno, sia quello sempre presente dall’inizio della guerra che quello “delle ultime settimane”. “Sentiamo che non siamo soli, non sono solo parole, è molto importante”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa; Prigionieri, bambini e pace giusta: Zelensky incontra Parolin e Zuppi; Pressing degli Usa per la tregua, Mosca attacca l'Europa; Telefonata Zelensky-Parolin: auguri di guarigione al Papa e richiesta di aiuto per la pace. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump-Zelensky, la regia discreta della Santa Sede. I contatti con Kiev - L’immagine, iconica, del presidente USA Donald Trump e il presidente ucraino Volodymir Zelensky seduti nella Basilica di San Pietro, faccia a faccia, come a confessarsi, è ... 🔗ilmessaggero.it