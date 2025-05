Zazzaroni difende Marciniak | Flick si è lamentato ma a tutto c’è un limite…

di Marco BlasiZazzaronidifendeMarciniak: «Flick si è lamentato, ma a tutto c’è un limite.» Le parole del direttore del Corriere dello SportIl direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha replicato duramente alle proteste arrivate da Barcellona per la direzione di gara di Marciniak nella semifinale contro l‘Inter a San Siro, utilizzando il suo profilo Instagram per respingere ogni polemica:LE PAROLE- «Non sono interista, e gli interisti lo sanno bene, ma nemmeno anti-interista. Non sono un referee addicted, però quando li attaccano a pene di segugio. Ah, e non sono polacco. Né biasinizzato. Hansi Flick si è lamentato della direzione di Marciniak. Che.1) non aveva dato il rigore all’Inter ed è stato corretto dal Var.2) Ne aveva assegnato uno al Barcellona e il Var gli ha segnalato che il fallo di Mkhitaryan era avvenuto fuori dall’area di rigore. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni difende Marciniak: «Flick si è lamentato, ma a tutto c’è un limite…»

Inter-Barcellona, Flick non ci sta: “Marciniak ci ha penalizzato” | VIDEO - Dopo Inter-Barcellona 4-3, semifinale di ritorno di Champions League, dura conferenza stampa di Hansi Flick, tecnico dei catalani. Il videoDopo Inter-Barcellona 4-3, semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025 decisa ai tempi supplementari, dura conferenza stampa di Hansi Flick, allenatore dei catalani. L'ex Bayern Monaco ha apertamente accusato l'arbitro della partita, il polacco Szymon Marciniak, di aver diretto l'incontro quasi a senso unico. 🔗pianetamilan.it

Inter-Barcellona, blaugrana contro l’arbitro Marciniak: cosa hanno detto Pedri e Flick - Il Barcellona si scaglia contro l’arbitro, Szymon Marciniak, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dei nerazzurri. “Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro. La Uefa dovrebbe indagare. Ci sono cose che non capisco e sono complicate”, ha detto Pedri, centrocampista blaugrana, al termine di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno persa a San Siro per 4-3.Cosa ha detto Flick su Marciniak“Non voglio parlare troppo dell’arbitro, ma ogni decisione che ha preso, anche se 50-50, era per loro. 🔗lapresse.it

